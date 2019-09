Colpo dell'Arezzo: preso l'attaccante Gori

Colpo dell'Arezzo. Arriva l'attaccante Gabriele Gori. Classe 1999, è nazionale Under 20, quest'anno ha partecipato al Mondiale. Cresciuto nelle giovanili della Sestese, nel 2010 veste la maglia viola notato da alcuni osservatori. Il 16 luglio 2018 passa in prestito al Foggia, dove il 5 agosto, esordisce tra i professionisti disputando il match di Coppa Italia andando anche a segno, nella sconfitta per 3-1 contro il Catania. Il 31 gennaio 2019 passa in prestito al Livorno, dove il 30 marzo segna la sua prima rete da professionista in Serie B. L'Arezzo ha vinto la concorrenza dei grandi club di serie B. Entusiasta il presidente La Cava: "Un mercato importante".