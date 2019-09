L'Aquila Montevarchi esonera mister Nenciarini

L'Aquila 1902 Montevarchi comunica di avere sollevato Francesco Nenciarini dall'incarico di allenatore della Prima squadra.

Dopo il terzo ko di fila arrivato domenica nella sfida al Brilli-Peri contro lo Sporting Trestina, che era stato seguito anche dalle proteste dei tifosi, nella giornata di lunedì la società del presidente Angiolo Livi ha annunciato di aver esonerato l'allenatore.

"A Nenciarini - si legge in una breve nota diffusa in giornata dalla società - vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno ed un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".

La società rossoblu è già alla ricerca del sostituto per affrontare praticamente l'intero campionato ancora davanti in serie D.