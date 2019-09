L'Arezzo a Crema: fischio d'inizio alle 17.30 contro la Pergolettese

Si torna in campo. Dopo due settimane di stop forzato l'Arezzo è atteso sul campo della Pergolettese, matricola neopromossa, vincitrice del campionato di serie D nel suo girone lo scorso anno, ma che è riuscita a conquistare un solo punto in tre partite in questa stagione. "Cantiere aperto", come l'ha definita Di Donato nella conferenza stampa pre partita, ha innestato diversi giocatori nella parte finale del mercato e giovedì ha visto l'arrivo dal Foggia del centrocampista Cristian Agnelli (svincolato dopo la mancata iscrizione del club pugliese in serie C a seguito della retrocessione dalla B) che sarà nella lista dei convocati di mister Contini.

“E’ una squadra da prendere con le molle – ha detto dell'avversario mister Di Donato – con i nuovi innesti sta cercando di trovare la sua quadratura e anche se i risultati iniziali gli hanno fatto perdere un po’ di fiducia viene comunque dalla vittoria del campionato e avrà tutta l'intenzione di conquistare il primo successo casalingo”.

Nella panchina dei lombardi siede Matteo Contini, subentrato in corsa a metà stagione lo scorso anno dopo l'esonero di Del Prato, che ha condotto la Pergolettese alla promozione in C. Può contare sullo zoccolo duro dei giocatori confermati tra i quali i difensori Lucenti e Bakayoko, i centrocampisti Panatti, Muchetti e Manzoni e gli attaccanti Franchi, Morello, Pio Russo e Bortoluz. Contini dovrebbe schierare i suoi in campo con il 3-5-2 con Ghidotti tra i pali, Lucenti, Canini e Bakayoko in difesa, Russo, Roma, Panatti, Belingheri e Villa a centrocampo e Bortoluz - Ciccone tandem d'attacco.

Di Donato, che in difesa dovrà fare a meno di Burzigotti e Sereni risponderà col suo solito modulo optando probabilmente per lo spostamento di Luciani a sinistra con Mosti sulla fascia destra e Nolan e Borghini (o Baldan) al centro. A centrocampo con Corrado ai box (si è infortunato alla spalla nell'amichevole contro la Sansovino e ne avrà almeno per un paio di settimane) spazio a Picchi in coppia con Foglia con Rolando e Belloni avanzati sugli esterni e Cutolo e Cheddira in attacco. Gori probabilmente partirà dalla panchina: "È bravo e ha tante fame - ha detto Di Donato - non lo scopro certo io, ma anche chi è stato in campo finora ha fatto benissimo". Ma sarà un'ottima alternativa in corso d'opera.

"Siamo pronti, siamo carichi, ho a disposizione tutti i nuovi e andiamo a Crema per fare la nostra partita”, ha detto Di Donato che ha di fronte un tour de force di cinque partite in due settimane. "Ho la fortuna di avere una rosa in cui tutti sono titolari e non ho che l’imbarazzo della scelta per cui non sono preoccupato, abbiamo la possibilità di cambiare giocatori ogni tre giorni e la qualità della squadra non ne risente", sentenzia il mister.

Intanto però c'è da pensare alla Pergolettese. Appuntamento col campo alle 17.30. L'Arezzo con tre punti in classifica deve fare risultati pieno per dimenticare la sconfitta contro la Pianese e ripartire alla grande.