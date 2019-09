L'Arezzo sbaglia dal dischetto e la Juve U23 passa

L'Arezzo perde 2-1 al Comunale contro la Juventus Under 23. Gli amaranto vanno in vantaggio dopo tre minuti con Foglia, ma dopo cinque arriva la risposta della Juve U23 che poi chiude i conti allo scadere del primo tempo con un calcio di rigore. Anche l'Arezzo, nella ripresa, ha l'occasione per pareggiare dal dischetto, ma Gori si fa parare il tiro. Gli amaranto perdono l'imbattibilità interna che durava dal 17 aprile del 2018. Domenica 22 settembre arriva l'Albinoleffe.