L'Arezzo perde ancora, giocatori contestati, Di Donato in bilico

AREZZO (4-3-3): 1 Pissardo; 2 Mosti (30' st Cheddira), 4 Nolan, 27 Baldan, 16 Luciani; 8 Foglia, 31 Volpicelli (9' st Caso), 21 Benucci (18' st Cutolo); 7 Belloni, 18 Gori, 23 Rolando. A disposizione: 22 Daga, 9 Mesina, 14 Piu, 15 Sbarzella, 17 Barbini, 25 Sussi, 28 Raja, 29 Tassi, 33 Dell’Agnello.

Allenatore: Daniele Di Donato.

ALBINOLEFFE (3-5-2): 1 Savini; 6 Gusu, 4 Gavazzi, 14 Canestrelli; 7 Gonzi, 5 Quaini (32' st Bertani), 20 Genevier, 17 Giorgione (24' st Nichetti), 11 Ruffini; 24 Sibilli (32' st Kouko), 9 Cori (43' st Ravasio). A disposizione: 22 Pagno, 33 Abbagnale, 3 Rasi, 21 Bertani, 27 Cortinovis, 28 Mandelli, 29 Galeandro, 30 Petrungaro.

Allenatore: Marco Zaffaroni.

ARBITRO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Giacomo Pompei Poentini di Pesaro - Simone Teodori di Fermo).

NOTE Ammonito Volpicelli, Quaini, Ruffini, Savini, Genevier

Secondo ko consecutivo dell'Arezzo. Dopo la sconfitta con la Juve Under 23 arriva quella contro l'Albinoleffe e adesso la panchina di Di Donato adesso non sembra essere più così sicura. Mercoledì 25 settembre a Como ultimo appello? Di Donato cambia modulo per cercare di recuperare qualche punto in classifica. Si passa dunque ad un 4-3-3. Partita ordinata, ma anche poco emozionante fino al 23' quando un pallone dalla sinistra, servito da Rolando, arriva in area, Gori viene anticipato dal portiere. 28' cross dalla destra di Benucci, ancora Gori di testa manda di pochissimo sul fondo. 32' ancora Arezzo sempre con Gori: colpo di testa e Savini toglie la palla dal sette. 35': cross teso dalla testa, Barbini di testa manda alto sora la traversa. Finisce 0-0 il primo tempo. Nella ripresa l'Albinoleffe ci prova un paio di volte da fuori. Al 9' Arezzo in vantaggio con un colpo di testa sottoporta dell'ex Gori. 13': angolo dalla sinistra Baldan dentro l'area stecca il tiro. 29' conclusione potente di Cutolo dalla distanza, il portiere si accartoccia. Brivido nel recupero per l'Arezzo: Kouko con un tiro dalla distanza che sfiora l'incrocio dei pali. Rovesciata di Gori nel terzo di recupero, ma niente di fatto. Finisce 0-1 con qualche "vergogna" che arriva dalla tribuna e con la Minghelli che protesta e contesta i giocatori che sono andati sotto la Curva a cercare un colloquio con i supporter.