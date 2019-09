E' morto Gibin, sfidava tutti di corsa a 80 anni

Domenica 22 settembre dopo alcuni mesi di sofferenza, è morto Amilcare Gibin, 81 anni uomo e personaggio conosciuto nell’ambiente del Podismo per la sua costanza nel partecipare a tutte le competizioni e per la sua estrosa personalità. Correva con i colori della U.P.Policiano da circa 20 anni. L'ultima corsa è stata la marcialonga di Capolona, lo scorso giugno, alla quale ha voluto partecipare facendo un percorso un po’ più breve. La corsa e l’orto erano le sue più importanti attività, con la moglie Carla erano una coppia perfetta. "Amilcare - lo ricorda Fabio Sinatti dell'Up Policiano - ci mancherà per il suo calore sia umano che fisico (come quando anche con 5\6 gradi sottozero correva in canottiera mentre altri erano completamente coperti). Amilcare ha voluto essere attivo fino alla fine, siamo vicini a tutta la famiglia , alla moglie e ai 2 figli con la speranza che la sua corsa non termini mai". La salma di Amilcare sarà esposta presso la cappella dell’ospedale S.Donato di Arezzo mentre la messa funebre sarà ufficiata martedì 24 settembre alle ore 14,30 presso la chiesa di Quarata frazione dove viveva insieme alla moglie Carla.