Arezzo, Pieroni fa quadrato: "Serve tempo, troppi infortuni"

Fa quadrato il direttore generale Ermanno Pieroni, nella conferenza stampa che convoca all'indomani della sconfitta contro l'Albinoleffe. Difende il lavoro di Di Donato e dice: "Ci sono sette giocatori fuori per infortunio". Poi parla anche de La Cava e degli stipendi di luglio e agosto che: "Stanno per partire in anticipo rispetto alle scadenze federali". Intanto mercoledì 25 settembre alle ore 18.30, l'Arezzo scende in campo a Como.

