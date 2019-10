Tracollo Arezzo, il Monza gli dà 4 sberle

AREZZO (3-5-2): 1 Pissardo; 4 Nolan, 13 Ceccarelli, 27 Baldan (6' st Sereni); 16 Luciani, 8 Foglia, 31 Volpicelli (6' st Caso), 23 Rolando (6' st Tassi), 7 Belloni (25' st Piu); 10 Cutolo, 18 Gori (38' st Zini). A disposizione: 22 Daga, 9 Mesina, 15 Sbarzella, 21 Benucci, 28 Raja, 30 Cheddira, 33 Dell’Agnello. Allenatore: Daniele Di Donato.

MONZA (4-3-1-2): 1 Lamanna; 32 Lepore, 19 Scaglia, 6 Bellusci (24' st Marconi), 31 Sampirisi (37' st Negro); 18 Palazzi (13' st Armellino), 5 Fossati, 10 D'Errico; 7 Chiricò; 9 Brighenti (24' st Marchi), 11 Finotto (24' st Gliozzi). A disposizione: 12 Sommariva, 3 Anastasio, 4 Galli, 17 Mosti, 20 Iocolano, 24 Rigoni, 30 Franco

Allenatore: Cristian Brocchi.

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Mauro Dell’Olio di Molfetta - Pierluigi De Chirico di Barletta).

RETI: pt 3' Brighenti, 12' Palazzi, 32' Sampirisi, 44' D'Errico

NOTE: Ammonito Volpicelli, Palazzi, Luciani

Tribuna vip per Arezzo-Monza dove si siede anche l'attuale presidente dei lombardi, Adriano Galliani. Arriva l'ex presidente dell'Arezzo Piero Mancini che ricorda a Galliani di quella stagione 2006-2007 quando l'Arezzo affrontò il Milan in Coppa Italia. Tutto questo mentre i tifosi fuori ricordano, invece, a Galliani, Calciopoli e la telefonata che mise di mezzo l'Arezzo tra Meani (addetto agli arbitri del Milan) e l'assistente Titomanlio. In campo Di Donato lancia Ceccarelli in difesa fin dal primo minuto. Pronti via e dopo due minuti Monza in vantaggio. Tiro di Finotto tocca addosso a Pissardo e poi Brighenti, sulla sfortunata respinta, mette in rete. Al 4' risponde l'Arezzo con Volpicelli che conclude a rete, ma Lamanna para. Ancora Monza all'8' con Finotto che scarica addosso a Pissardo che manda in angolo. Raddoppia il Monza con Palazzi (12'): schema da calcio d'angolo, palla in mezzo e Palazzi lasciato solo entra in area e tira con troppa facilità. Al 32' terzo gol del Monza, Sampirisi mette in rete, ma i biancorossi per tre volte erano stati lasciati liberi di tirare con Pissardo che per due volte aveva respinto, ma alla terza è stato battuto. Al 35' Arezzo vicino alla rete: Foglia per Nolan che di testa "passa" a Lamanna. Alla fine del primo tempo arriva il quarto gol: D'Errico mette in rete una respinta di Pissardo. Nella ripresa al 27', Gori dal limite spara altissimo sopra la traversa. Al 38' Cutolo da lontano, la palla finisce fuori di poco. Tre minuti di recupero e la partita si chiude qua.