L'Amen Sba costringe alla resa Valdisieve

Primo successo in campionato per l’Amen Scuola Basket Arezzo che non stecca l’esordio casalingo al Palasport Estra contro Valdisieve. La squadra di coach Milli si è imposta per 101 a 68 conquistando due punti che danno morale dopo la sconfitta di Castelfiorentino. La partita comincia in salita per gli aretini, Valdisieve è determinata mettendo a referto 17 punti nei primi cinque minuti di gioco contro gli 8 della SBA. Con il passare dei minuti l’Amen ha alzato la propria intensità offensiva dove sono arrivate ottime scelte di tiro che hanno alzato le percentuali di tiro amaranto. Dopo il 29-37 del primo quarto Arezzo ha continuato a spingere allungando fino al 52-35 dell’intervallo. Nella seconda parte di gara la trama di gioco non è cambiata, gli ospiti hanno provato a ridurre le distanze, ma la SBA non ha lasciato scampo agli avversari allungando ulteriormente nel punteggio. Al 30’ il tabellone vede la squadra di coach Milli sul 74 a 52 che diventa 101 a 68 al termine dell’incontro. Una prova convincente contro un avversario aggressivo che ha strappato gli applausi del Palasport Estra, cinque gli amaranto che sono andati in doppia cifra con Cutini top scorer con 25 realizzati, seguito da TEnev con 22, De Bartolo con 18, Provenzal con 15 e Rodriguez con 10. Domenica prossima trasferta a Prato per l’Amen che ritrova così l’altra formazione che si è guadagnata la promozione in Serie C Gold nello scorso campionato, una sfida che nelle ultime stagioni ha regalato molte amarezze agli amaranto che proprio per questo motivo proveranno ad invertire questa tendenza negativa con i pratesi.