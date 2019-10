Caso Basit: multa all'Arezzo, inibito il presidente La Cava

Multa di 3500 euro e due mesi di inibizione per il presidente Giorgio La Cava. E’ questa la conclusione delle indagini e la sentenza della procura federale sul caso Basit. Le indagini si erano aperte lo scorso aprile, quando la procura cominciò ad indagare sul tesseramento del calciatore, oggi passato al Benevento. Durante la trasmissione Block Notes, il presidente La Cava aveva parlato di scrittura privata tra l’Arezzo e il procuratore del giocare, Leonardo Giusti. Alla fine delle indagini, la sentenza. Il presidente Giorgio La Cava ha “trattato l’acquisto del calciatore Abdallah Basit con il suo procuratore sportivo signor Leonardo Giusti in occasione della stipula del contratto di prestazione sportiva in data 16.7.2018, benché costui fosse privo di formale contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C.;

- stipulato, anche in violazione di quanto disposto dall’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., il contratto con il calciatore Abdallah Basit in data 15.10.2018, senza che fosse inserito il nominativo del procuratore sportivo di costui, signor Leonardo Giusti;

- stipulato con il signor Leonardo Giusti: dapprima un accordo che prevedeva la corresponsione in favore del signor Giusti di un corrispettivo pari al 50% di quanto dovuto alla società S.S. Arezzo in caso di eventuale futura cessione del calciatore Abdallah Basit ad altra società calcistica, forma questa di corresponsione non prevista dalla normativa vigente e comunque di gran lunga superiore al limite normativamente previsto; ii) successivamente un diverso accordo che prevedeva la corresponsione di

una somma pari a € 600.000,00 (seicentomila/00) in caso di cessione del calciatore stesso al prezzo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), per un ammontare quindi di gran lunga superiore a quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente”. E dunque ecco la decisione: multa all’Arezzo di 3500 euro e inibizione di due mesi al presidente La Cava.