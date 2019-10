Arezzo, derby amarissimo. Di Donato se la prende con l'arbitro

Derby amarissimo per l'Arezzo a Siena. Quando ormai gli amaranto assaporavano il gusto della vittoria al Franchi che mancava da due anni, ecco che al 96' Guidone segna la rete dell'1-1. A fine partita Di Donato se la prende con l'arbitro: "Non riesco a capire la conduzione di gara. E non capisco nemmeno i sei minuti di recupero". Sabato 19 ottobre l'Arezzo torna al Comunale contro l'Alessandria. Fischio d'inizio alle 20.45.