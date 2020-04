Arezzo, diventare arbitro si può anche ora: c'è il corso on line

La sezione Aia di Arezzo vara il primo corso per arbitri on-line della sua storia. I campionati, gli allenamenti e le attività associative sono fermi, ma gli arbitri aretini hanno trovato una modalità per provare a crescere anche in questo momento di emergenza sanitaria: nelle prossime settimane sarà proposto via skype un percorso tra tutte le regole del gioco del calcio per formare i futuri fischietti. L’iniziativa è aperta ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 35 anni, che potranno sfruttare questo periodo forzato di stop dalla scuola e dalle altre attività per intraprendere un percorso per avviare un nuovo sport che potrebbe portarli fino alla serie A. E gli esempi illustri non mancano: tanti aretini, nel corso degli anni, sono partiti da questo corso per debuttare negli Esordienti e per scalare tutte le categorie fino ai massimi campionati italiani. Il rappresentante della sezione in A, in questo momento, è l’assistente Lorenzo Gori, ma la scuola cittadina si è sempre dimostrata capace di sfornare tanti grandi arbitri: da Giunti a Nicchi, fino al più recente Bertini. L’intento della sezione Aia guidata da Sauro Cerofolini (anche lui arrivato in A negli anni ’90 come guardalinee) è di far vivere al maggior numero di ragazzi questa esperienza, dunque da qualche anno affianca uno speciale corso primaverile al tradizionale corso autunnale di inizio stagione. Il corso primaverile, prima del diffondersi del Coronavirus, aveva preso il via con le prime due lezioni in aula che avevano coinvolto cinque allievi che potranno ora proseguire il loro viaggio di scoperta e di conoscenza delle diciassette regole del calcio per via telematica. La sezione terrà infatti delle lezioni digitali curate da Tommaso Ceccarini via skype, a cui potranno iscriversi e aggregarsi tutti gli interessati. Questo percorso fornirà le basi teoriche per saper gestire tutto ciò che potrebbe succedere in un campo da calcio, spiegando le tante possibili casistiche e illustrando come un arbitro deve intervenire, e proseguirà al termine dell’emergenza sanitaria con ulteriori incontri “dal vivo” nella sede della sezione presso lo stadio comunale di Arezzo. Successivamente si terranno gli esami con i quiz tecnici e le prove atletiche in campo, seguiti dall’emozionante consegna di divisa, fischietto e cartellini che darà il via libera per il momento più atteso: la direzione delle prime gare giovanili nella provincia di Arezzo. Gli interessati potranno iscriversi o ottenere ulteriori informazioni scrivendo a arezzo@aia-figc.it. “L’essere arbitri”, spiega Cerofolini, “ci ha insegnato a valutare le situazioni e a prendere le giuste decisioni. Per questo motivo, abbiamo deciso di proporre a tutti i giovani di sfruttare questo momento di stop per vivere il nostro corso digitale che permetterà di iniziare un nuovo percorso sportivo che si concretizzerà al termine dell’emergenza o, comunque, di ottenere un interessante approfondimento su tutte le regole del gioco del calcio”.