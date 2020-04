Alla Chimera le emozioni in acqua prendono vita su un foglio di carta

Quali emozioni regala il nuoto? Questa domanda è stata posta dalla Chimera Nuoto a tutti i suoi atleti attraverso un concorso creativo volto a focalizzare l’attenzione sugli aspetti positivi dell’attività sportiva dopo oltre un mese di stop di allenamenti e gare. L’iniziativa, dal titolo “Dai un colore alle emozioni dal nuoto”, è stata ideata dal direttore sportivo Marco Magara con l’obiettivo di mantenere un legame con i suoi giovani atleti nell’attuale momento di stop e di stimolare la realizzazione di elaborati dedicati all’attività sportiva. L’invito a partecipare è stato rivolto ai bambini della scuola nuoto e del settore agonistico a cui è stato chiesto di ripensare ai giorni trascorsi in piscina insieme ai tecnici e ai compagni, e di rappresentare le emozioni trasmesse da quei ricordi in forma creativa attraverso disegni, testi, video o lavori manuali. Ogni elaborato è poi pubblicato sulle pagine facebook del palazzetto del nuoto di Arezzo e della piscina comunale di Foiano della Chiana, dando così vita ad una sorta di mostra virtuale per raccontare il nuoto dallo sguardo dei più piccoli. Il concorso configura una positiva occasione per raggiungere più obiettivi perché richiede un’attività mentale e manuale, perché stimola la fantasia, perché favorisce la condivisione di un’attività anche a distanza e perché permette di mantenere i legami con la società d’appartenenza e con la disciplina sportiva svolta negli ultimi mesi. In quest’ottica, ai partecipanti è lasciata facoltà di esprimersi nella massima libertà dal momento che, come indicato dalla presentazione del concorso, “Non ci sono regole” e “Vince chiunque partecipa”. “Il nuoto”, commenta Magara, “è una fucina di emozioni positive frutto dello stare in vasca, del condividere una passione, dell’impegnarsi quotidianamente per raggiungere un obiettivo, del confrontarsi con un compagno o con avversario. Il concorso nasce con l’obiettivo di stimolare i nostri giovani atleti a ripensare a queste emozioni e ad esprimerle, potendo così mantenere forti i reciproci legami anche in un prolungato momento di stop delle attività”. I primi elaborati pubblicati fanno emergere tanti aspetti diversi che rappresentano le svariate emozioni collegate ad uno sport. “Mi rilasso. Mi sento libero. Sono leggero. Sono felice. Penso. Mi sento forte” è il pensiero scritto da un giovane atleta all’interno delle corsie di una piscina, mentre una bambina ricorda una delle sue prime esperienze in vasca mentre la maestra faceva giocare a raccogliere le palline colorate. “La piscina serve per divertirsi e per stare insieme”, “Voglio tornare nella mia piscina perché mi diverte”, “Il mio primo giorno di piscina è una fortuna”, “La Chimera Nuoto è sempre nel mio cuore” e “La piscina mi manca molto. Non vedo l’ora di ritornarci” sono i pensieri di altri cinque bambini accompagnati da disegni colorati e fantasiosi. Una nuotatrice ha invece inviato un video in cui esprime a parole i propri sentimenti: “Per me il nuoto è determinazione, impegno e costanza. Questo magnifico sport è essenziale fin da quando sono piccola. Mi manca l’entrare in piscina e il sentire l’acqua sul corpo, il via al blocco di partenza, gli allenatori che danno consigli e aiuti per migliorare anche quando sembra che non ci sia modo di poter andare avanti”.

La prima carrellata di pensieri è arrivata in poche ore. Un affetto gratuito che aiuta a restare uniti nonostante le distanze e che, in futuro, aiuterà a ripartire ancora più determinati.