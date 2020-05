I podisti tornano "liberi", ma ancora niente gare

ll mese di maggio segna il ritorno in strada di podisti e appassionati di corsa. L’ultimo decreto ha fatto decadere l’obbligo di permanenza nei pressi dell’abitazione, dunque le attività motorie all’aperto possono riprendere - è già successo da venerdì 1 maggio - seppur individualmente e con il mantenimento delle distanze di sicurezza. Tante persone potranno dunque dedicarsi ad una pratica che fa bene al fisico e alla mente perché mantiene in movimento e aiuta a scaricare in modo sano le tensioni della giornata. “La corsa”, spiega Fabio Sinatti, anima della Up Policiano e, in generale, del panorama podistico aretino, “può essere utile alla salute da un punto di vista psicofisico. L’attività motoria fa indubbiamente bene al corpo, ma fa bene anche alla testa perché permette di sgomberarsi da tensioni, nervosismi e preoccupazioni”. Ancora, comunque, la situazione non sarà come prima. “Lo sport individuale è facilitato rispetto a quelli collettivi, ma la normalità è lontana. Innanzitutto manca l’elemento della socializzazione, del divertimento insieme e della condivisione di esperienze con altre persone che sono alla base di un’attività sportiva. Poi l’allenamento deve essere orientato ad obiettivi quali la partecipazione ad una gara o il raggiungimento di un risultato che sono il parametro per valutare la bontà della preparazione, ma questo ora non è possibile. Al momento, dunque, è esclusivamente un mantenimento della forma fisica”. Riparte l’attività motoria all’aperto, ma la possibilità di poter organizzare gare è ancora lontana. “Da questo punto di vista, ripartire sarà particolarmente difficile e richiederà ancora molto tempo: il podismo è uno sport individuale, ma le manifestazioni è impossibile organizzarle senza assembramento di persone. La speranza è che tra maggio e giugno la situazione dei contagi migliori fortemente, per riuscire entro la fine dell’estate a poter tornare a proporre qualche manifestazione. Per il momento, comunque, abbiamo messo in stand-by tutte gli eventi curati dalla Up Policiano, tra cui la Maratonina Città di Arezzo di fine ottobre perché si colloca in un momento delicato per un ipotetico ritorno autunnale dei contagi”.Tra questi la Scalata al Castello. “Questa manifestazione è stata sospesa da tempo: da oltre un mese la federazione ha imposto il blocco delle gare fino al 31 maggio. Non sarebbe stata comunque fattibile perché la Scalata al Castello vive della presenza di atleti stranieri che, al momento, non potrebbero partecipare e sul sostegno lungo le strade del pubblico che non potrebbe essere presente. Stiamo valutando alcune alternative come un’edizione notturna infrasettimanale di fine estate, ma ancora è presto per avanzare ogni tipo di ipotesi”.