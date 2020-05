La Uisp Arezzo ufficializza la chiusura dei campionati: la stagione finisce qui

La Struttura Calcio Uisp Arezzo si arrende e comunica ufficialmente, causa emergenza coronavirus, “la definitiva chiusura di tutti i campionati (Calcio a 11, Calcio a 5 maschile e femminile, Calcio a 7 e Special Futsal) della stagione 2019/2020. “Abbiamo avuto il consiglio direttivo - spiegano alla Uisp - per capire se c’erano le condizioni per potere giocare. Oggi, in funzione dei decreti, dobbiamo dire che il calcio non ha possibilità di essere giocato. Non possiamo giocare, perché le attività di gruppo non sono consentite, perché non sono consentiti gli spogliatoi, e i protocolli sono stringenti e non sono applicabili alla nostra associazione”. Quindi finisce qua.