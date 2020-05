Arezzo, sicurezza e solidarietà: arrivano le nuove mascherine

La Società Sportiva Arezzo, in collaborazione con l’Amaranto Store, continua a dare il suo contributo per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Da sabato 30 maggio saranno disponibili per tutti i tifosi amaranto le nuove mascherine della S.S. Arezzo.

Le mascherine sono state realizzate con tessuto tecnico accoppiato a doppio strato e trattamento idrorepellente sul lato esterno. Sono lavabili e riutilizzabili. Il tessuto è traspirante e quindi adatto per chi fa sport. Le mascherine sono prodotte in conformità alle indicazione della circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020. Ad uso esclusivo della collettività. Il costo di ogni mascherina è di 9,50 euro. È possibile acquistare le mascherine al negozio Di Di Gioielli in via Verdi 27 ad Arezzo, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

La S.S. Arezzo e l’Amaranto Store ricordano che le mascherine sono state cucite e stampate da aziende aretine del settore, e parte del ricavato della vendita sarà devoluto in beneficienza all’ospedale San Donato di Arezzo. È possibile prenotare le mascherine contattando direttamente l’Amaranto Store via Whatsapp al numero 3383644086 (Samuele), oppure scrivendo un messaggio alle pagine Facebook di Di Di Gioielli e S.S. Arezzo.