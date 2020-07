Ciccio Graziani in versione muratore, stoccata ai giocatori: "Venissero qui a lavorare sul serio" | VIDEO

03 luglio 2020 a

Ciccio Graziani in versione muratore dà una stoccata ai giocatori, rei di lamentarsi in questi giorni per il troppo caldo durante le partite di questa ripresa della Serie A. Nel video postato sul profilo facebook dell'ex giocatore di Toro, Roma e Fiorentina e campione del mondo 1982,

Ciccio Graziani manifesta tutto il suo dissenso nei confronti di chi protesta: "Venissero qui a lavorare sul serio, io è dalle 8 di questa mattina che porto su il cemento". Il video è diventato subito virale e testimonia la grande schiettezza dell'ex attaccante, che si è scagliato contro i giocatori di oggi, magari un po' troppo viziati.