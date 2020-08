Conte, che bordate ai dirigenti dell'Inter: "Scarsa protezione dal club. A fine stagione farò le mie valutazioni"

02 agosto 2020 a

a

a

"Ho trovato scarsissima protezione da parte del club nei confronti dei giocatori e anche miei, bisogna essere forti in campo e fuori dal campo, questo è un mio pensiero". Lo ha detto su Sky il tecnico dell’Inter Antonio Conte, che ha conquistato con la sua squadra il secondo posto in campionato. "Non mi piace quando la gente sale sul carro e qui succede. Questi ragazzi vogliono dimostrare che le critiche ricevute non erano giuste, poi a bocce ferme faremo tutti le nostre valutazioni. Per me, anche a livello personale, è stata una stagione dura. Non è stata un’annata semplice. A fine stagione dirò quello che non mi è piaciuto e farò le mie valutazioni".

Serie A, la Juve chiude con un altro ko. L'Inter vince a Bergamo ed è seconda davanti ad Atalanta e Lazio

Tante le bordate dell'ex tecnico dell'Arezzo ai suoi attuali dirigenti. "Marotta vorrebbe regalarmi Messi? Ma guardate, so solo io quello che ho dovuto fare per far arrivare Lukaku. Non è stata una passeggiata, fidatevi di quello che vi dico". E ancora: "Questi 82 punti ce li gustiamo io e i calciatori. Con tutto il rispetto per gli altri. Io, lo staff e i calciatori".