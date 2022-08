Arezzo, cinquina nella seconda amichevole contro la Castiglionese

07 agosto 2022 a

Con un 5-0 che porta le firme di Settembrini, Boubacar, Forte, Bianchi e Pattarello, l’Arezzo archivia la seconda uscita amichevole della stagione che ha visto ieri pomeriggio gli amaranto affrontare la Castiglionese. Indiani ripropone il 4-3-3. L’undici iniziale vede in campo Falsettini, Poggesi, Lazzarini, Bruni, Lorenzini, Settembrini, Castiglia, Damiani, Convitto, Diallo e Gaddini. Fani risponde con Tegli, Zucchini, Menchetti, Giorgi, Calosci, Berneschi, Tacchini, Redi, Pincini, Capogna e Falomi.

Pronti via e l’Arezzo si fa vedere in contropiede con Diallo che al 7’ parte su lancio di Gaddini e arriva in area viola: la sua conclusione esce lambendo il palo. Passa un minuto ed è ancora Diallo a rendersi pericoloso con un colpo di testa su cross di Settembrini che viene respinto da Tegli. Al 12’ ancora Diallo pericoloso: arriva a tu per tu con Tegli che in uscita riesce a deviare in angolo. Una decina di minuti e arriva il primo gol dell’Arezzo. Lo firma al 22’ Settembrini che, servito in area, mette in rete su sponda di Diallo. La cronaca registra altre occasioni per la squadra di Indiani ma il risultato non cambia. Nella ripresa solita girandola di sostituzioni e dopo un minuto l’Arezzo va di nuovo a segno: il 2-0 lo firma Boubacar con un colpo di testa. Al 55’ Castaldo entra in area e serve un pallone a Forte che si coordina e batte di prima intenzione, infilando la porta della Castiglionese. Il quarto gol arriva al 60’ e lo mette a segno Bianchi con una conclusione dal limite. Il 5-0 finale ha la firma di Pattarello che al 78’ trasforma un calcio di rigore.

Così in campo.

CASTIGLIONESE: Tegli; Zucchini, Menchetti, Giorgi, Calosci; Berneschi, Tacchini; Redi, Pincini, Capogna; Falomi. Entrati: Ermini, Viciani, Lombardi, Menci, Luconi, Gregori, Nero, Sinani, Jatmir. Allenatore: Roberto Fani.

AREZZO: Falsettini (1' st Viti; 30' st Di Furia); Poggesi (1' st Zona), Lazzarini (1' st Ceccherini; 30' st Di Gregorio), Bruni (1' st Risaliti), Lorenzini (1' st Pericolini); Settembrini (1' st Forte; 30' Zhupa), Castiglia (1' st Bianchi), Damiani (1' st Dema); Convitto (1' st Pattarello), Diallo (1' st Boubacar), Gaddini (1' st Castaldo). Allenatore: Paolo Indiani.

RETI: pt 22' Settembrini; st 2' Boubacar, 10' Forte, 15' Bianchi, 33' Pattarello (rig).

