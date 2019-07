Paolo Fosso pronto per "Ritorno a San Giorgio"

Diploma al laboratorio teatrale di Gigi Proietti, l'amicizia con Alessandro Gassman, co-protagonista nel film "Il banchiere anarchico" presentato alla 75esima Mostra del cinema di Venezia, l'attore reatino Paolo Fosso ha tutto per essere considerato uomo d'altri tempi e personaggio speciale. Ora torna a Rieti come direttore artistico della rassegna "Ritorno a San Giorgio", a fianco del musicista reatino Raffaello Simeoni insieme al quale l'1 agosto sarà sul palco ne "Le colonie del Granduca". Viaggi, impegni e tournée non gli hanno fatto perdere le radici e ha scelto di vivere a Rieti perché "è una piccola città, ci si conosce tutti e percepisce il fluire della vita che è il privilegio della provincia".



