Tagliatelle ai sapori di bosco

Per la salsa, per quattro persone, sono necessari 500 grammi di funghi champignon, un etto di piselli già sgranati, una cipolla, una carota e un gambo di sedano, Può essere usata per pasta secca, per gnocchi e per condire qualsiasi primo, ma Irma Pericolini - titolare e cuoca de La Mulinella a Pontenaia di Todi - la utilizza solo per le tagliatelle, ritenedo che questo abbinamento sia il migliore. E le tagliatelle? “La ricetta non esiste, il segreto per farle bene è avere molta forza nelle mani e saper fare a occhio, valutando se è il caso di aggiungere in corso d’opera, prima che sia troppo tardi, un uovo in più o qualche cucchiaio di farina”.

