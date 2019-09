"Amo Todi, città creativa e laboratorio di idee"

Raimondo Astarita, manager internazionale, romano sempre in giro per il mondo per lavoro sei anni fa ha preso una casa a Romazzano, frazione di Todi. E’ stato subito amore, per la città, che definisce “creativa e laboratorio d’idee aperto a tutti”, per la cucina e i vini umbri, per il paesaggio rimasto in gran parte salvo dalle ferite di un’edilizia invasiva. E apprezza il fatto che molti giovani riprendono i vecchi lavori, dandogli una marcia in più, fucina di questo a Todi l’istituto agrario “Ciuffelli”. Tanto da pensare di stabilirsi definitivamente in Umbria.

