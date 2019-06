Nicola Piovani protagonista nella "città che muore"

Nicola Piovani, Pupi Avati, Giovanni Veronesi e Vittorio Sgarbi. Quattro appuntamenti clou per Civita Cinema 2019, la terza edizione dell'evento in programma da giovedì 27 a domenica 30 giugno. La rassegna è in programma nel borgo di Civita di Bagnoregio, la “città che muore”. Una ventina di incontri in programma, sei location dove si svolge il tutto, un concerto davvero unico per la notte della chiusura.

Scopri il calendario completo di Civita Cinema 2019 nell'inserto Terra e gusto del Corriere del 24 giugno 2019