Trecciolino davanti ai giudici, processo d'appello sul caso cavalli: la procura chiede la condanna

Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, di nuovo davanti ai giudici. Si è aperto a Firenze il processo in Corte di Appello sulla vicenda dei presunti "cavalli scambiati". Il fantino, figura di spicco della storia del Palio di Siena, in primo grado è stato condannato a 4 anni e 10 mesi. I legali hanno presentato ricorso chiedendo l'assoluzione, ma si è appellata anche la Procura di Siena per gli altri reati contestati e per i quali era stato assolto. La Procura Generale ha chiesto la conferma della sentenza e ha fatto istanza avverso le assoluzioni per le altre contestazioni. In primo grado era stato condannato (2 anni e 7 mesi) anche il veterinario Mauro Benedetti. Al centro della questione la presunta sostituzione dei microchip di alcuni cavalli. Il processo riprenderà il 10 marzo. Tra le parti civili le associazioni animaliste e il Comune di Siena.

Ampio servizio sull'edizione del Corriere di Siena di martedì 10 gennaio

