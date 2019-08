Creano "supermercato della droga" nella loro abitazione: arrestati due spacciatori

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno tratto in arresto due spacciatori che producevano le dosi e le vendevano comodamente rintanati all’interno dell’abitazione di uno dei due.

Era ormai qualche giorno che i militari dell’Arma avevano notato uno strano e continuo movimento sotto la casa di uno dei due soggetti a Montevarchi, così dopo un attento servizio di osservazione i Carabinieri hanno deciso di far scattare il blitz, quando un acquirente si era recato presso quella casa per comprare la propria dose giornaliera di sostanza stupefacente.

All’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto un vero e proprio “supermercato della droga”, ed hanno infatti sequestrato ben 15 grammi di cocaina, 127 grammi di marijuana, 0,34 grammi di eroina, due bilancini di precisione, una scatola di bicarbonato usato per tagliare le dosi di cocaina, dei pezzi di plastica trasparente usata per creare involucri termosaldati in cui inserire le dosi, diversi smartphone e ben 1.366 euro in contanti.

I due soggetti, un commerciante italiano con precedenti penali ed un disoccupato di nazionalità albanese, anch’egli pluripregiudicato, sono stati dunque tratti in arresto e condotti, su ordine dell’autorità giudiziaria, presso la casa circondariale di Arezzo, in attesa dell’udienza di convalida.

Quest’ultima operazione condotta dai Carabinieri costituisce un duro colpo per le organizzazioni dedite allo spaccio di droga nel Valdarno Aretino, vista la mole di sostanza stupefacente e denaro sequestrati.