Cane appeso al terrazzo: salvato

Un cane è rimasto incastrato con un zampa alla ringhiera di un terrazzo a Montevarchi. Per recuperarlo e salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi con due mezzi e cinque unità. Con la scala sono saliti fino al terzo piano della palazzina in via Don Minzoni riuscendo a mettere in salvo lo Shar Pei nano, che, rimasto calmo, si è fatto avvicinare e aiutare dai bravissimi pompieri aretini.