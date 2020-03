La Clinica di Riabilitazione Toscana (Crt) assume 7 infermieri a tempo indeterminato: procedura d'urgenza

CRT di Terranuova Bracciolini - in provincia di Arezzo - assume 7 infermieri con procedura d'urgenza. Una sola modalità per presentare la domanda: una mail a crtspa@legalmail.it

La Clinica di Riabilitazione Toscana ha pubblicato un avviso, con procedura d'urgenza, per la selezione di 7 infermieri a tempo indeterminato.

I requisiti: cittadinanza italiana, idoneità psico fisica, godimento diritti politici e civili, non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento, assenza di condanne penali, laurea infermiere, iscrizione dell'Ordine professionale OPI, possesso di polizza assicurativa per colpa grave.

I termini per la presentazione della domanda sono perentori. Deve essere indirizzata al Direttore Generale della CRT Spa e pervenire entro e non oltre il 5 aprile 2020. Può essere presentata solo ed esclusivamente attraverso l'invito telematico all'indirizzo crtspa@legalmail.it. Quindi niente raccomandata con ricevuta di ritorno. La Clinica specifica che le domande inviate attraverso qualsiasi mezzo diverso dall'invio telematico saranno considerate non ricevibili.

Alla domanda devono essere allegati, in formato PDF, il curriculum, la fotocopia della carta d'identità e la documentazione relativa ai titoli.

Le prove consisteranno nell'analisi del curriculum e dei titoli nonché in un colloquio telematico.

L'avviso è pubblicato sul sito della CRT: http://www.centroriabilitazioneterranuova.it/home/bandi-avvisi/bandi-avvisi-attivi-infermiere/. Qui sono reperibili tutte le ulteriori informazioni necessarie.