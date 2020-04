Coronavirus, Rsa di Montevarchi: la Asl subentra nella gestione degli ospiti positivi. Gli altri trasferiti

Il fenomeno

Misteriosi luci solcano il cielo. Non sono Ufo ma Starlink SpaceX. Il video di uno dei passaggi 2019

Tutti con lo sguardo verso il cielo per gli oggetti misteriosi luminosi che scivolano via in fila indiana. Non sono stelle, né aerei. Ma non sono nemmeno Ufo come crede qualcuno. Il fenomeno si è ripetuto nella serata del 17 aprile e stavolta non è stato osservato soltanto nel sud Italia, come in altre occasioni, ma anche nel centro nord. Si tratta di satelliti Starlink del produttore ...