Auto in bilico sulla scarpata, conducente bloccata all'interno: salvata

L'auto è rimasta in bilico sulla scarpata e la conducente bloccata all'interno del veicolo. Sono stati attimi di paura quelli vissuti in località Torreone, nel comune di Cortona. Una vettura finita fuori strada è rimasta in bilico sul ciglio della scarpata sottostante.

Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco di Cortona e la Polizia municipale. Chiesto l'intervento anche dell'ambulanza del 118.

Il personale è riuscito a mettere in sicurezza il mezzo e ad estrarre la conducente, una donna di 45 anni di Cortona, rimasta praticamente illesa e che ha rifiutato il ricovero.