Frontale tra due auto, 7 feriti: gravissimo un bimbo di 4 anni

Incidente stradale sulla Provinciale 327 nel comune di Foiano della Chiana: un frontale tra due auto, con 7 feriti, tra cui due bimbi di 2 e 4 anni.

Sul posto 4 autoambulanze del 118, i carabinieri di Cortona e Foiano e i vigili del fuoco. E' intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso

Lo scontro è avvenuto in via di Arezzo. Un ferito, di Sansepolcro di 42 anni, è stato portato all'ospedale della Fratta di Cortona in codice giallo. Gli altri feriti sono tutti della stessa famiglia, di origine straniera. Un bambino di 4 anni gravissimo portato a Siena con Pegaso in codice rosso per trauma cranico, addominale e facciale. Una donna di 22 anni, portata a Siena con ambulanza in codice rosso per trauma cranico e facciale. Con lei trasportato anche un bambino di 2 anni che ha riportato lievi ferite. Infine soccorsa una ragazzina di 12 anni portata in codice giallo ad Arezzo. Il marito della 22enne ha rifiutato le cure.

