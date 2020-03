Arezzo, tre morti nell'incidente stradale: furgone si schianta contro un albero

Lo schianto

Tre morti nell'incidente stradale: furgone contro albero VIDEO

Tragedia della strada nel Cortonese nella serata di lunedì 2 marzo. Tre persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 20 lungo la strada provinciale 28 a La Fratta di Cortona. Stando ad una prima ricostruzione le vittime viaggiavano con altre cinque persone a bordo di un pulmino che, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada andando a schiantarsi ...