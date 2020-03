Cortona, interventi urgenti di Enel il 26 e 27 marzo: ecco dove

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì 26 marzo e venerdì 27 marzo eseguirà due interventi circoscritti per estensione e rapidi per durata, ma urgenti e importanti in termini di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico, nel territorio comunale di Cortona, in provincia di Arezzo, con particolare riferimento alla località Pierle (giovedì) e Sant’Andrea di Sorbello e Nerano (venerdì).



Si tratta di attività di manutenzioni urgenti per la sostituzione di alcune apparecchiature, che risultano danneggiate, lungo alcune linee elettriche di media tensione: nel primo caso (giovedì), i tecnici dell’azienda elettrica concluderanno le operazioni di un importante e ampio lavoro (che ha visto anche la sostituzione ed il rinnovo di ben 54 sostegni trasportati con elicottero specializzato) del “Progetto Resilienza”, con cui E-Distribuzione sta dotando molte aree del territorio di un sistema elettrico sempre più automatizzato e resistente, eseguito finora senza disagi per la clientela, attraverso l’attivazione della dorsale di media tensione Pierle completamente rinnovata che avrà anche funzione di congiunzione tra le linee esistenti Pergo e Magione/Mercatale; nella seconda circostanza, invece, le squadre operative dell’azienda sostituiranno alcune apparecchiature danneggiate sugli impianti di Sant’Andrea di Sorbello.



Le ragioni appena illustrate rendono i due interventi non rinviabili (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari); in entrambe le situazioni, le squadre operative di E-Distribuzione installeranno nuova componentistica di ultima generazione e verificheranno l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza e continuità del servizio elettrico.



Le operazioni, di cui l’Azienda ha informato anche l’Amministrazione Comunale di Cortona, devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio che l’azienda ha diviso su due giorni per zone ed utenze diverse, programmandole tra giovedì e venerdì, a partire dalle ore 8:30 / 9:00 con conclusione nella mattinata (alcuni dettagli tecnici dell’intervento potrebbero essere portati a termine nel primo pomeriggio). Grazie a bypass da linee di riserva, le aree di interruzione temporanea saranno circoscritte a gruppi molto ristretti di utenze nel modo seguente:



· Cortona, giovedì 26 marzo, pochi civici delle vie e località Pierle, Montanare, Novole, Case sparse, Cafaggio, Valecchie, Tornia.

· Cortona, venerdì 27 marzo, pochi civici delle località Sant’Andrea di Sorbello e Nerano.



I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.