E45, il viadotto Puleto riapre al traffico pesante fino a 30 tonnellate. Il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, ha concesso ad Anas l'autorizzazione alla riapertura al traffico ai mezzi pesanti fino a 30 tonnellate.

Dopo lo sblocco dei lavori dei giorni scorsi, arriva quindi la riapertura ufficiale della E45 al traffico ai mezzi pesanti fino a 30 tonnellate, su 2 corsie con il limite di velocità a 50 km orari. A seguito dei contatti continui avvenuti nelle scorse settimane, il procuratore generale Roberto Rossi ha comunicato ai Sindaci dei comuni interessati dal Tracciato della E45 - Claudio Marcelli di Pieve Santo Stefano, Mauro Cornioli di Sansepolcro, Marco Baccini di Bagno di Romagna, Paolo Fratini di San Giustino Umbro e Luciano Bacchetta di Città di Castello - la decisione presa, il tutto a seguito del parere dell'ingegner Claudio Modena. Le perizie sulla superstrada richieste dal Gip ed eseguite dall'ingegner Claudio Modena devono essere ancora consegnate alle Autorità Giudiziarie.

Anas, avuta l'autorizzazione alla riapertura parziale del traffico pesante, dovrà continuare i lavori nel cantiere sul viadotto Puleto per la messa in sicurezza, con la sostituzione dei baggioli e dei guard-rail al fine di garantire la percorribilità della tratta a tutti i mezzi pesanti. Come più volte annunciato da Anas, per la definitiva conclusione delle opere i tecnici hanno stimato una tempistica di circa due settimane.