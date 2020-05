Minacce, soprusi e violenze in famiglia: denunciato padre-padrone

Mesi di soprusi, minacce e violenza, la vita di una madre e di una figlia sull’orlo del baratro. Impaurite e senza certezze alla fine hanno avuto la forza di rivolgersi ai Carabinieri del Comando Stazione di Anghiari che, avviando un’attività d’indagine d’iniziativa, per far luce e trovare riscontri utili per procedere nei confronti dell’uomo, hanno potuto accertare come le due congiunte fossero vittime di un uomo, marito feroce e padre aggressivo.

I militari dell'Arma di Anghiari, in modo minuzioso e articolato, hanno quindi ricostruito "un anno di percosse e maltrattamenti", una serie di "comportamenti ostili", addirittura "minacce di morte rivolte alla figlia e varie vessazioni".

Il padre padrone, scandagliando ogni singolo episodio utile, è stato denunciato al fine di scongiurare conseguenze ulteriori e riuscendo a porre fine ai tormenti delle vittime. Al momento, la donna e la minore sono al sicuro, lontane dall'uomo.