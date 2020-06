Anghiari, caso di Coronavirus. Il sindaco Polcri: "Tutti negativi i primi tamponi che sono più di dieci"

Caso di Coronavirus ad Anghiari, il sindaco Polcri, in un post su facebook, fa il punto della situazione dopo il caso scoperto mercoledì 10 giugno. "Cari cittadini e care cittadine, sono tutti negativi i primi tamponi fatti sui contatti diretti della persona positiva al Covid-19 residente nel nostro comune. Si tratta di un dato parziale, ma che ci fa ben sperare". Poi le raccomandazioni: "Venendo meno le misure di contenimento, in seguito all’apertura dei confini regionali, vi chiedo di mantenere alta l’attenzione e di continuare a rispettare tutte le norme di sicurezza. Sarete informati su ogni evoluzione della situazione, che al momento è assolutamente sotto controllo". I tamponi con esito negativo sono più di dieci. Cinque, al momento le persone in isolamento.