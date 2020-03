Tre morti nell'incidente stradale: furgone contro albero VIDEO

Tragedia della strada nel Cortonese nella serata di lunedì 2 marzo. Tre persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 20 lungo la strada provinciale 28 a La Fratta di Cortona. Stando ad una prima ricostruzione le vittime viaggiavano con altre cinque persone a bordo di un pulmino che, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada andando a schiantarsi contro un albero. Il gruppo che viaggiava sul pulmino era composto di persone di età compresa tra i 25 e i 40 anni. Tre le persone decedute. Le altre cinque che si trovavano a bordo sono state soccorse e trasferite d’urgenza al policlinico di Siena e all’ospedale di Arezzo. Le vittime sono un uomo di Passignano sul Trasimeno di 45 anni, un uomo di Napoli e una donna di Livorno.