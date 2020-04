Arezzo, incendio nell'area dell'ospedale con gravi danni alla palazzina Calcit, il VIDEO del luogo

Sono definiti ingenti dalla Asl i danni alla palazzina Calcit adiacente al blocco dell'ospedale San Donato di Arezzo dove questa sera, giovedì 16 aprile, alle 21,30 si è sviluppato un incendio nel piano meno uno, seconda scala di emodinamica.

Nel video le immagini all'esterno della struttura sanitaria, con i mezzi dei vigili del fuoco di Arezzo nella fase in cui, domate le fiamme, si svolgono tutte le operazioni di messa in sicurezza e valutazione danni. Aree di degenza non interessate dall'incendio, nessuna persona coinvolta. Anche sostanze radiogene e gas non sono stati interessati.

Il San Donato di Arezzo è uno degli ospedali Covid della Regione Toscana. Proprio per le esigenze dell'emergenza sanitaria, anche l'utilizzo della palazzina è stato recentemente adeguato alla nuova organizzazione.