Arezzo, come avviene lo spaccio di droga ai giardini: il VIDEO della polizia

Ecco come avvenivano le cessioni di droga ai giardinetti di via Arno, dove la squadra mobile della questura di Arezzo ha smantellato un vero supermercato della sostanza stupefacente.

Il bazar era ubicato vicino al cavalcavia. Eroina e cocaina e generi smerciati. Un tunisino di 49 anni è finito in manette in seguito all'attività di indagine svolta dalla polizia. Un boschetto coperto da vegetazione assicurava allo spacciatore la giusta riservatezza per gli scambi di dosi e soldi. Ma non sapeva di essere ripreso. Gli uomini della mobile hanno trovato vicino ad un albero una decina di confezioni termosaldate pronte per lo spaccio.

Dopo l'arresto e la successiva convalida, il magrebino è stato messo ai domiciliari.