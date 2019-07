Alluvione di Arezzo. C'è anche chi ha usato la strada allagata come piscina. Il video, che in questi giorni è virale sui gruppi whatsapp, è stato girato sabato 27 luglio verso le 18 nella zona di San Marco. In questo caso, pur nella situazione critica, tra disagi e problemi, un aretino si è tuffato nell'acqua poco cristallina, anzi gialla.