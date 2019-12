Arezzo, il lupo della Val di Chio nel buio visto da altra angolazione. Video

Il lupo della Val di Chio visto da altra angolazione. Ecco le nuove immagini dell'incontro ravvicinato di sabato 28 dicembre 2019 dopo le 20 tra l'automobilista di Castiglion Fiorentino e l'animale selvatico che gli ha attraversato la strada comunale nella campagna tra Pieve di Chio e Gaggioleto.

Le immagini, seppur molto scure per il buio e con l'inquadratura della scena non orizzontale, mostrano il predatore a bordo strada sui campi. "E' sempre lo stesso animale dell'altro video che attraversa la strada", assicura l'autore del filmato, Piero Pesci, che ne ha seguito i movimenti e lo ha ripreso anche nell'altro filmato dove per altri interpreti si tratterebbe di un capriolo. (Guarda l'altro video). L'autore del video non ha dubbi e sostiene che la luce dei fari può trarre in inganno sulla parte posteriore dell'animale.

Agli esperti l'esegesi dei documenti video che comunque ribadiscono la presenza diffusa di lupi e animali selvatici sulle strade della provincia di Arezzo. Di sicuro in Val di Chio, vicino alle case, gran traffico di animali selvatici.