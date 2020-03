Arezzo, Coronavirus: vestito da araldo della Giostra del Saracino: "Cittadini state a casa" VIDEO

Vestito da Araldo della Giostra del Saracino, invita i cittadini di Arezzo e del "felicissimo contado" a stare a casa rispettando gli obblighi imposti dal decreto per l'emergenza Coronavirus.

Il video dell'iniziativa di un aretino affacciato alla finestra con la pergamena. Ma stavolta anziché lanciare la sfida al Buratto tra i quartieri della città - Porta Crucifera, Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito e Porta del Foro - questo araldo rinnova alla popolazione la raccomandazione a non uscire, se non per reali necessità.

Un appello legato alla manifestazione identitaria di Arezzo, la Giostra, per la quale ancora nulla è stato deciso in merito all'edizione in programma il 20 giugno, con la speranza che l'emergenza possa concludersi prima salvando la sfida che accende gli animi degli aretini.