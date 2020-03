Arezzo, Coronavirus: sindaco di Castiglion Fiorentino porta chiave della città al Crocefisso VIDEO

Emergenza Coronavirus e fede, il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli rende vista al Crocefisso venerato dai castglionesi e porta come omaggio simbolico una chiave, la "chiave" del comune, in segno di affidamento e speranza. Ecco il video in cui Agnelli spiega.

"Nei secoli molti cittadini castiglionesi di fronte a calamità di vario tipo si sono rivolti al Cristo presente nella chiesa del Gesù. Questo atto di devozione l'ho fatto anche io donando un elemento rappresentativo della nostra città. In un momento di paura come questo, mi perdoneranno coloro che non credono, ho ritenuto opportuno rivolgere anche la mia preghiera a nome dei credenti e dei non credenti di Castiglion Fiorentino affinché questo momento buio, cupo, di cui non si vede la fine, possa finire presto".