Arezzo, Coronavirus, il personale di Radiologia della Gruccia: "In ospedale è dura ma non molliamo". VIDEO

Lottano ogni giorno contro il Coronavirus. Un video coinvolgente, realizzato dal personale sanitario della Radiologia dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia, in Valdarno. Una sequenza di immagini riferite al lavoro, prezioso, di diagnosi dei casi di Covid-19 in uno dei presidi ospedalieri della Toscana, in provincia di Aezzo, dove vengono seguiti i pazienti contagiati dal Coronavirus.

"E' un impegno h24", dice Rita Papi, una delle persone che lavorano nel reparto, "molto duro e rischioso che portiamo avanti per la salute di tutti". Da parte di chi è in trincea nell'emergenza sanitaria del momento, medici, infermieri e tecnici, un flash visivo per poter lanciare un messaggio: "far capire la serietà della situazione e allo stesso tempo far sapere che noi non molliamo. Se ognuno farà la sua parte, andrà davvero tutto bene. Grazie!"