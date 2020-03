Arezzo, Giuseppe Fanfani legge cantica del Paradiso di Dante: "Messaggio di speranza" VIDEO

Giornata di Dante, l'ex sindaco di Arezzo ed ex onorevole Giuseppe Fanfani legge la Preghiera alla Vergine di San Bernardo, cantica XXXIII del Paradiso, uno dei momenti più alti e profondi della Divina Commedia. Un video che Fanfani diffonde nel giorno dedicato al Sommo poeta come "messaggio di speranza alla città di Arezzo".

Profondo conoscitore dell'opera di Dante, Fanfani ha più volte declamato e interpretato le cantiche in incontri pubblici e ne ha ricevuto ispirazione per opere artistiche, fino alle illustrazioni per il libro sull'Inferno dantesco, Dante 699, la cui presentazione era in programma a fine febbraio in Prefettura, ma saltò per l'incalzante emergenza Coronavirus che poi ha sconvolto tutto e tutti.