Arezzo, Coronavirus: i controlli della Finanza con l'elicottero. La zona del duomo VIDEO

Controlli con l'elicottero della Guardia di Finanza ad Arezzo. Immagini molto belle che documentano la città deserta, o quasi, con qualche auto in movimento. La pattuglia in macchina delle fiamme gialle gira per le strade - in questo video la zona alta della città nei pressi del duomo - mentre il velivolo riprende la scena per scorgere eventuali assembramenti o raduni di persone. Vietati dal decreto che è stato prorogato: vietato spostarsi senza necessità, motivi di lavoro o di salute. Oltre alla Guardia di Finanza sono impegnate le altre forze di polizia. Si rischia la sanzione amministrativa. Già 150 quelle elevate fino alla mezzanotte di martedì 31 marzo. Le multe hanno sostituito le precedenti denunce.