Musica

Arezzo: il nuovo brano

di Mr Fabians "Corro

per galassie" VIDEO

E' uscito il nuovo brano di Mr Fabians, il rapper di Castiglion Fiorentino. Si intitola "Corro per galassie". Il video è stato girato in un campo di volo e in mezzo alla natura. Mr Fabians, il cui vero nome è Marco Fabianelli, ha già alle spalle una ricca produzione di brani musicali che spiccano per originalità, con testi interessanti che seguono una linea e una tecnica molto personale e ...