Arezzo, Coronavirus: la Pasqua in trincea all'ospedale San Donato. Il video che emoziona

Pasqua in trincea all'ospedale San Donato di Arezzo. Uno dei luoghi dove si combatte la guerra sanitaria contro il Coronavirus. Per difendere le persone aggredite dal Covid-19 che sa essere spietato in certe situazioni. Uomini e donne in prima linea, con mascherine e tute, per proteggere se stessi e combattere la battaglia quotidiana.

Un video realizzato con le immagini scattate nell'ospedale e che la direzione aziendale dell'Asl sud est ha inviato a tutti gli operatori. Musica e sequenza che emozionano. Con il video l'Asl ha voluto ringraziare ed esprimere la sua vicinanza ai sanitari impegnati nella cura dei malati Covid e non Covid.