Arezzo, addio ad Armando Francioli, l'uomo in Lebole testimonial su Carosello VIDEO

Un video tratto tra i numerosi filmati delle reclame per l'azienda di abbigliamento di Arezzo, Lebole, con testimonial l'attore Armando Francioli.

Dal 1962 Francioli ha interpretato l'uomo elegante e di successo per il quale le donne avevano "un debole". Una figura entrata nell'immaginario collettivo, come quella dell'uomo affermato, sicuro di sé, di successo. Altre espressioni ricorrenti: "Chi può dirgli di no", "Ci vuole". Erano gli anni del boom economico.

L'attore romano aveva 100 anni. E' stato protagonista di una intensa attività per il cinema, il teatro, la televisione, la radio, i fotoromanzi.