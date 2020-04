Arezzo, Coronavirus: Chiassai Martini attacca governatore su tamponi e gestione emergenza: "Si vergogni" VIDEO

"Valdarno abbandonato completamente", "sanità toscana non in grado di gestire decentemente il fenomeno Coronavirus". Durissimo attacco del sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, al governatore Enrico Rossi: "Si vergogni".

In un videomessaggio di fuoco, il primo cittadino della cittadina valdarnese, dove sono numerosi i contagi in ambito sanitario, con la Rsa coinvolta, ha parlato del macchinario per l'analisi dei tamponi in venti minuti che il Comune ha trovato presso un privato e per il quale alla vigilia di Pasqua era giunto l'ok della Regione a introdurlo nell'ospedale della Gruccia.

Il sindaco di Montevarchi sostiene che adesso quella operazione è in forse perché la Regione Toscana avrebbe stretto un accordo con lo stesso privato, per l'acquisto di venti macchinari, e in base alla prelazione Montevarchi, che pure aveva individuato quella situazione potrebbe rimanere sfavorita rispetto ai centri maggiori dove sarebbero diretti i macchinari.

Dopo aver lamentato che l'assessore alla sanità Saccardi, "non si è mai vista" in Valdarno, il sindaco di Montevarchi ha nuovamente indicato come gravi i ritardi, ormai l'attesa è di una settimana, nella interpretazione dei test alla Rsa locale, dove "pazienti e operatori rischiano di infettarsi vicendevolmente".

Secondo Chiassai Martini il macchinario è una soluzione più efficace rispetto a quanto finora tentato con risultati non soddisfacenti.