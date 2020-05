Arezzo, il Silenzio fuori ordinanza suonato dall'ex giostratore del Saracino in piazza Grande VIDEO

Il "Silenzio fuori ordinanza" suonato con l'armonica a bocca da Mario Capacci, ex cavaliere della Giostra del Saracino. Un video emozionante nel suggestivo scenario di Piazza Grande ad Arezzo, che vede protagonista il giostratore che nella piazza ha corso 35 edizioni della Giostra vincendone 8.

L'iniziativa dell'esibizione, sul far della sera con la piazza vuota, è del musicista aretino Severino Baldi in questa circostanza cameraman. Un omaggio, dice Baldi, a tutti gli artisti aretini che non ci sono più, ma un video toccante che esprime anche il senso di appartenenza ad una città che vuol riscattarsi per vivere tempi migliori.

A proposito di Giostra, quella di giugno non si disputerà per l'emergenza sanitaria, mentre quella di settembre non è stata ancora cancellata ufficialmente dal calendario.